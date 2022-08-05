***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052288
BIST
15:492.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -5,99
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:4917,9746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0651
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:4918,2805
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0938
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2521
15:491.023,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -8,27
|Açılış
|: 1.023,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.023,36
BIST En Aktif Hisseler15:47
|OBASE
|13,97
|5.456.472
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.975.500
|% 9,97
|
|BSOKE
|2,65
|73.747.788
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,21
|639.079.244
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|110.130.624
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.644.634
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,20
|28.976.579
|% -9,40
|
|KRPLS
|7,55
|787.823.672
|% -8,60
|
|AKSUE
|32,36
|23.598.768
|% -6,31
|
|THYAO
|56,45
|3.196.238.584
|% 2,08
|
|EKGYO
|3,49
|1.361.378.867
|% 8,05
|
|TSKB
|3,28
|1.274.498.545
|% 5,47
|
|SISE
|23,48
|1.206.407.554
|% -1,18
|
|SASA
|49,74
|1.139.097.930
|% -0,62
|
|EKGYO
|3,49
|1.361.378.867
|% 8,05
|
|TSKB
|3,28
|1.274.498.545
|% 5,47
|
|SKBNK
|2,21
|639.079.244
|% 9,95
|
|ODAS
|4,27
|903.442.162
|% 3,64
|
|DOHOL
|4,10
|790.786.370
|% 2,50
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9660
|17,9734
|% 0,36
|
|Euro
|18,2561
|18,2706
|% -0,56
|
|Sterlin
|21,6357
|21,7442
|% -0,38
|
|Frank
|18,6311
|18,7433
|% -0,28
|
|Riyal
|4,7675
|4,7915
|% 0,31
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-22,27
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|-7,07
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.940
|-37,00
|
|Tam
|6.865
|6.921
|-69,00
|
|Yarım
|3.345
|3.384
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.691
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,66
|19,70
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,20
|
|B. Petrol
|94,26
|94,26
|0,14
|