***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052291
BIST
14:342.736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:3417,9693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0598
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:3418,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:341.032,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,70
|Açılış
|: 1.032,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:32
|OBASE
|13,97
|5.177.282
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.880.669
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|567.049.846
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.465.361
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|105.711.858
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.771.428
|% -9,84
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,78
|707.252.083
|% -5,81
|
|KZBGY
|44,40
|22.809.876
|% -4,68
|
|THYAO
|55,75
|2.060.061.320
|% 0,81
|
|EKGYO
|3,49
|1.007.522.986
|% 8,05
|
|SISE
|23,64
|956.542.688
|% -0,51
|
|TSKB
|3,27
|896.789.987
|% 5,14
|
|SASA
|50,10
|886.407.076
|% 0,10
|
|EKGYO
|3,49
|1.007.522.986
|% 8,05
|
|TSKB
|3,27
|896.789.987
|% 5,14
|
|SKBNK
|2,21
|567.049.846
|% 9,95
|
|ODAS
|4,29
|814.612.771
|% 4,13
|
|DOHOL
|4,10
|722.422.495
|% 2,50
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9606
|17,9683
|% 0,33
|
|Euro
|18,3850
|18,3978
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,7486
|21,8577
|% 0,14
|
|Frank
|18,7230
|18,8358
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7659
|4,7898
|% 0,27
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-3,66
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|-9,00
|
|Tam
|6.898
|6.949
|-41,00
|
|Yarım
|3.361
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,97
|93,97
|-0,15
|
Seans Raporu
14:32
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14:47GWIND
Yüzde 5.22 oranında artışla 11.28 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 667, 075 adet işlem
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14:46NTHOL
Yüzde 4.24 oranında artışla 11.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 417, 367 adet işlem
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14:45MRGYO
Yüzde 5.63 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 009, 795 adet işlem
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14:44ODAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 464, 088 adet işlem
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14:43
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