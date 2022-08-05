***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052293
BIST
14:232.728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,63
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:2317,9712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0617
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:2318,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:231.030,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.030,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:21
|OBASE
|13,97
|5.133.011
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.817.383
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|565.650.571
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.456.264
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|103.519.701
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.581.029
|% -9,84
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,81
|702.504.110
|% -5,45
|
|AKSUE
|32,90
|18.824.459
|% -4,75
|
|THYAO
|55,70
|2.037.738.512
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|946.347.840
|% -0,59
|
|SASA
|49,98
|863.751.145
|% -0,14
|
|TSKB
|3,24
|817.665.841
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,43
|815.578.133
|% 6,19
|
|SKBNK
|2,21
|565.650.571
|% 9,95
|
|TSKB
|3,24
|817.665.841
|% 4,18
|
|EKGYO
|3,43
|815.578.133
|% 6,19
|
|ODAS
|4,30
|795.441.567
|% 4,37
|
|DOHOL
|4,10
|708.544.861
|% 2,50
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9600
|17,9673
|% 0,32
|
|Euro
|18,3871
|18,4005
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,7388
|21,8478
|% 0,09
|
|Frank
|18,7170
|18,8298
|% 0,18
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,26
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-3,73
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.031
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.865
|6.969
|-8,00
|
|Tam
|6.897
|6.948
|-42,00
|
|Yarım
|3.361
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.698
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-0,31
|
Seans Raporu
14:21
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14:36AKENR
Yüzde 4.64 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 526, 930 adet işlem
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14:35GWIND
Yüzde 5.78 oranında artışla 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 464, 020 adet işlem
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14:34MEPET
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 399, 902 adet işlem
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14:33XU100
Endeks 2, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 22, 048.00 milyon TL de
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14:33BRMEN
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 930 adet işlem