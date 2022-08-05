***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052294
BIST
14:232.728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,55
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:2317,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0549
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:2318,4037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:231.031,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.030,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:21
|OBASE
|13,97
|5.115.688
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|5.622.807
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|34.817.383
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|564.656.902
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|102.881.448
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.553.182
|% -9,84
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,78
|701.420.517
|% -5,81
|
|AKSUE
|32,86
|18.518.854
|% -4,86
|
|THYAO
|55,70
|2.032.736.205
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|942.789.781
|% -0,59
|
|SASA
|49,94
|853.942.157
|% -0,22
|
|EKGYO
|3,43
|809.616.787
|% 6,19
|
|ASELS
|23,60
|793.719.467
|% 0,94
|
|SKBNK
|2,21
|564.656.902
|% 9,95
|
|TSKB
|3,23
|783.576.198
|% 3,86
|
|EKGYO
|3,43
|809.616.787
|% 6,19
|
|ODAS
|4,29
|788.857.399
|% 4,13
|
|DOHOL
|4,12
|695.428.962
|% 3,00
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9558
|17,9735
|% 0,36
|
|Euro
|18,3883
|18,4015
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,7401
|21,8491
|% 0,10
|
|Frank
|18,7226
|18,8354
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7658
|4,7897
|% 0,27
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-5,39
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.973
|-4,00
|
|Tam
|6.899
|6.953
|-37,00
|
|Yarım
|3.362
|3.399
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.686
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,06
|
|B. Petrol
|93,67
|93,67
|-0,45
|
Seans Raporu
14:21
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14:36AKENR
Yüzde 4.64 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 526, 930 adet işlem
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14:35GWIND
Yüzde 5.78 oranında artışla 11.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 464, 020 adet işlem
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14:34MEPET
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 399, 902 adet işlem
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14:33XU100
Endeks 2, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 22, 048.00 milyon TL de
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14:33BRMEN
Yüzde 4.35 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 930 adet işlem