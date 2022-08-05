***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052295
BIST
14:392.735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 11,25
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:3917,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0615
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:3918,4041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:391.032,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.032,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:37
|OBASE
|13,97
|5.213.450
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.923.505
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|568.332.590
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.492.404
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|106.857.090
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.813.472
|% -9,84
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,78
|710.436.524
|% -5,81
|
|AKSUE
|32,90
|20.031.864
|% -4,75
|
|THYAO
|55,80
|2.102.049.491
|% 0,90
|
|EKGYO
|3,48
|1.067.388.221
|% 7,74
|
|SISE
|23,68
|986.607.262
|% -0,34
|
|TSKB
|3,25
|936.140.920
|% 4,50
|
|SASA
|50,20
|924.933.413
|% 0,30
|
|EKGYO
|3,48
|1.067.388.221
|% 7,74
|
|TSKB
|3,25
|936.140.920
|% 4,50
|
|SKBNK
|2,21
|568.332.590
|% 9,95
|
|ODAS
|4,30
|815.380.497
|% 4,37
|
|DOHOL
|4,11
|735.845.015
|% 2,75
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9618
|17,9640
|% 0,30
|
|Euro
|18,3852
|18,4000
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,7416
|21,8506
|% 0,11
|
|Frank
|18,7202
|18,8329
|% 0,20
|
|Riyal
|4,7661
|4,7900
|% 0,28
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-4,23
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.864
|6.968
|-9,00
|
|Tam
|6.907
|6.957
|-33,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,12
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|94,01
|94,01
|-0,11
|
Seans Raporu
14:37
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-
14:52METRO
Yüzde 5.94 oranında artışla 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 374, 008 adet işlem
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14:51SKBNK
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 268, 628, 602 adet işlem
-
14:50ORCAY
Yüzde 4.43 oranında artışla 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 731, 201 adet işlem
-
14:49GWIND
Yüzde 5.41 oranında artışla 11.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 708, 208 adet işlem
-
14:48XU100
Endeks 2, 736 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 46 üstünde . İşlem hacmi 23, 340.00 milyon TL de