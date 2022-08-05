***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:34
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052297
BIST
14:402.734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 10,52
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:4017,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0615
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:4018,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0303
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:401.032,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.032,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:38
|OBASE
|13,97
|5.224.459
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.923.505
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|568.580.782
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.492.404
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|106.933.122
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|12.820.670
|% -9,84
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KRPLS
|7,79
|711.158.065
|% -5,69
|
|AKSUE
|32,88
|20.057.432
|% -4,81
|
|THYAO
|55,80
|2.107.713.227
|% 0,90
|
|EKGYO
|3,47
|1.078.778.239
|% 7,43
|
|SISE
|23,68
|989.042.842
|% -0,34
|
|SASA
|50,15
|944.200.652
|% 0,20
|
|TSKB
|3,26
|939.895.030
|% 4,82
|
|EKGYO
|3,47
|1.078.778.239
|% 7,43
|
|TSKB
|3,26
|939.895.030
|% 4,82
|
|SKBNK
|2,21
|568.580.782
|% 9,95
|
|ODAS
|4,30
|820.273.725
|% 4,37
|
|DOHOL
|4,11
|735.907.039
|% 2,75
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9623
|17,9710
|% 0,34
|
|Euro
|18,3880
|18,4041
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,7416
|21,8507
|% 0,11
|
|Frank
|18,7197
|18,8325
|% 0,20
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,02
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,51
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|-5,00
|
|Tam
|6.908
|6.957
|-33,00
|
|Yarım
|3.366
|3.401
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,98
|93,98
|-0,14
|
Seans Raporu
14:38
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14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 32 artarak (% 0.35 ) 2, 932
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14:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, SKBNK
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14:53
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, SISE
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14:53XU100
Endeks 2, 736 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 23, 669.00 milyon TL de
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14:53NTHOL
Yüzde 4.42 oranında artışla 11.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 473, 643 adet işlem