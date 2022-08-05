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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.08.2022 14:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Aylık Portföy Dağılım Raporu




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052299


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BIST En Aktif Hisseler15:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OBASE 13,97 5.468.878 % 10,00  
YBTAS 26.069,00 381.122 % 10,00  
RODRG 23,38 6.103.822 % 9,97  
YUNSA 39,48 34.975.500 % 9,97  
BSOKE 2,65 73.808.924 % 9,96  
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15:48 Alış Satış %  
Dolar 17,9639 17,9770 % 0,38  
Euro 18,2630 18,2759 % -0,54  
Sterlin 21,6299 21,7384 % -0,41  
Frank 18,6230 18,7351 % -0,32  
Riyal 4,7675 4,7914 % 0,31  
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15:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -15,40  
Altın Gr. 1.033 1.033 1,62  
Cumhuriyet 6.877 6.981 4,00  
Tam 6.914 6.964 -26,00  
Yarım 3.369 3.405 -13,00  
Çeyrek 1.690 1.702 -6,00  
Gümüş.Ons 19,85 19,88 -0,31  
Gümüş Gr. 11,64 11,66 0,03  
B. Petrol 94,53 94,53 0,41  
Seans Raporu 15:48
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