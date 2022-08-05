***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052301
BIST
14:542.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 14,78
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
14:5417,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0643
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
14:5418,3963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0220
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
14:541.033,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,34
|Açılış
|: 1.032,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler14:54
|OBASE
|13,97
|5.287.799
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.937.718
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|67.640.369
|% 9,95
|
|MEPET
|3,43
|17.902.461
|% 9,94
|
|ASUZU
|297,00
|107.795.016
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.007.081
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,75
|715.518.804
|% -6,17
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KZBGY
|43,98
|24.576.915
|% -5,58
|
|THYAO
|56,50
|2.510.291.423
|% 2,17
|
|EKGYO
|3,48
|1.146.335.567
|% 7,74
|
|TSKB
|3,24
|1.023.813.507
|% 4,18
|
|SISE
|23,68
|1.023.013.227
|% -0,34
|
|SASA
|50,10
|999.261.998
|% 0,10
|
|EKGYO
|3,48
|1.146.335.567
|% 7,74
|
|TSKB
|3,24
|1.023.813.507
|% 4,18
|
|SKBNK
|2,20
|624.339.885
|% 9,45
|
|ODAS
|4,28
|831.267.860
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,11
|739.466.106
|% 2,75
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9581
|17,9738
|% 0,36
|
|Euro
|18,3858
|18,3963
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7488
|21,8578
|% 0,14
|
|Frank
|18,7282
|18,8410
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7669
|4,7908
|% 0,29
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,47
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,77
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|3,00
|
|Tam
|6.910
|6.960
|-30,00
|
|Yarım
|3.367
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,13
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,91
|93,91
|-0,21
|
Seans Raporu
14:54
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15:09BEYAZ
Yüzde 8.27 oranında artışla 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 769, 227 adet işlem
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15:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 83 artarak (% 0.44 ) 2, 934
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15:08XU100
Endeks 2, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 25, 010.00 milyon TL de
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15:07CMENT
Yüzde 5.32 oranında artışla 43.14 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 819 adet işlem
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15:05SKBNK
Yüzde 8.96 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 953, 420 adet işlem