***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:52
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052303
BIST
15:082.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 13,16
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:0817,9661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0566
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
15:0818,3936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0193
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
15:081.032,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,06
|Açılış
|: 1.032,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler15:06
|OBASE
|13,97
|5.314.691
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.937.718
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|635.960.233
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.718.382
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|107.974.404
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.154.578
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,73
|719.276.181
|% -6,42
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|KZBGY
|43,80
|25.171.983
|% -5,97
|
|THYAO
|56,70
|2.707.382.266
|% 2,53
|
|EKGYO
|3,46
|1.172.900.076
|% 7,12
|
|TSKB
|3,22
|1.049.054.839
|% 3,54
|
|SISE
|23,66
|1.044.195.971
|% -0,42
|
|SASA
|50,05
|1.018.749.004
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,46
|1.172.900.076
|% 7,12
|
|TSKB
|3,22
|1.049.054.839
|% 3,54
|
|SKBNK
|2,21
|635.960.233
|% 9,95
|
|ODAS
|4,29
|837.273.649
|% 4,13
|
|DOHOL
|4,11
|748.608.178
|% 2,75
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9590
|17,9674
|% 0,32
|
|Euro
|18,3783
|18,3901
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7471
|21,8562
|% 0,13
|
|Frank
|18,7320
|18,8449
|% 0,26
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,31
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-3,00
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,21
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|4,00
|
|Tam
|6.913
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.368
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,17
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,71
|93,71
|-0,41
|