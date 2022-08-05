***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 15:01
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052307
BIST
15:502.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -2,03
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:5017,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0661
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:5018,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0970
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2521
15:501.023,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,41
|Açılış
|: 1.023,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.023,36
BIST En Aktif Hisseler15:48
|OBASE
|13,97
|5.468.878
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.103.822
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|34.975.500
|% 9,97
|
|BSOKE
|2,65
|73.808.924
|% 9,96
|
|ASUZU
|297,00
|110.153.790
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.696.637
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,50
|29.168.447
|% -8,76
|
|KRPLS
|7,54
|788.857.795
|% -8,72
|
|YONGA
|23,18
|206.020
|% -6,08
|
|THYAO
|56,30
|3.208.005.224
|% 1,81
|
|EKGYO
|3,49
|1.362.045.794
|% 8,05
|
|TSKB
|3,30
|1.327.069.640
|% 6,11
|
|SISE
|23,48
|1.224.242.464
|% -1,18
|
|SASA
|49,68
|1.143.638.549
|% -0,74
|
|TSKB
|3,30
|1.327.069.640
|% 6,11
|
|EKGYO
|3,49
|1.362.045.794
|% 8,05
|
|SKBNK
|2,21
|639.308.951
|% 9,95
|
|ODAS
|4,27
|911.865.388
|% 3,64
|
|DOHOL
|4,11
|795.178.576
|% 2,75
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9639
|17,9770
|% 0,38
|
|Euro
|18,2630
|18,2759
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,6299
|21,7384
|% -0,41
|
|Frank
|18,6230
|18,7351
|% -0,32
|
|Riyal
|4,7675
|4,7914
|% 0,31
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-15,40
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,62
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|4,00
|
|Tam
|6.914
|6.964
|-26,00
|
|Yarım
|3.369
|3.405
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,03
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|0,41
|