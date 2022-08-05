***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 15:01
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052311
BIST
15:212.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 15,47
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:2117,9719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0624
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:2118,2933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0810
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2734
15:211.032,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.032,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler15:19
|OBASE
|13,97
|5.391.931
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.973.644
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|637.420.502
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|67.845.619
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|109.556.226
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.307.673
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,36
|27.170.779
|% -9,06
|
|KRPLS
|7,58
|752.629.776
|% -8,23
|
|AKSUE
|32,24
|22.833.178
|% -6,66
|
|THYAO
|56,75
|2.959.220.963
|% 2,62
|
|EKGYO
|3,48
|1.216.628.324
|% 7,74
|
|TSKB
|3,21
|1.130.982.106
|% 3,22
|
|SISE
|23,64
|1.079.578.749
|% -0,51
|
|SASA
|49,96
|1.068.478.375
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,48
|1.216.628.324
|% 7,74
|
|TSKB
|3,21
|1.130.982.106
|% 3,22
|
|SKBNK
|2,21
|637.420.502
|% 9,95
|
|ODAS
|4,28
|841.506.534
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,11
|758.018.021
|% 2,75
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9577
|17,9744
|% 0,36
|
|Euro
|18,2945
|18,3047
|% -0,38
|
|Sterlin
|21,7488
|21,8579
|% 0,14
|
|Frank
|18,7277
|18,8405
|% 0,24
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-13,74
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,80
|
|Cumhuriyet
|6.881
|6.985
|8,00
|
|Tam
|6.909
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,02
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|0,36
|
Seans Raporu
15:19
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15:34GWIND
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