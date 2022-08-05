***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:17
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052281
BIST
15:502.722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -2,03
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:5017,9756
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0661
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:5018,2773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0970
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2521
15:501.023,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -8,41
|Açılış
|: 1.023,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.023,36
BIST En Aktif Hisseler15:50
|OBASE
|13,97
|5.492.152
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.976.171
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|639.760.938
|% 9,95
|
|MIATK
|41,54
|68.166.972
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|110.368.224
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.733.415
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,60
|793.168.878
|% -7,99
|
|KZBGY
|43,60
|29.360.880
|% -6,40
|
|AKSUE
|32,38
|23.780.922
|% -6,25
|
|THYAO
|56,15
|3.377.451.531
|% 1,54
|
|EKGYO
|3,48
|1.409.466.711
|% 7,74
|
|TSKB
|3,27
|1.382.899.303
|% 5,14
|
|SISE
|23,40
|1.305.873.927
|% -1,52
|
|SASA
|49,58
|1.166.631.081
|% -0,94
|
|TSKB
|3,27
|1.382.899.303
|% 5,14
|
|EKGYO
|3,48
|1.409.466.711
|% 7,74
|
|SKBNK
|2,21
|639.760.938
|% 9,95
|
|ODAS
|4,24
|937.243.620
|% 2,91
|
|DOHOL
|4,09
|803.846.946
|% 2,25
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9627
|17,9756
|% 0,37
|
|Euro
|18,2674
|18,2773
|% -0,53
|
|Sterlin
|21,5714
|21,6796
|% -0,68
|
|Frank
|18,6057
|18,7178
|% -0,41
|
|Riyal
|4,7677
|4,7916
|% 0,31
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-15,40
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,62
|
|Cumhuriyet
|6.877
|6.981
|4,00
|
|Tam
|6.914
|6.964
|-26,00
|
|Yarım
|3.369
|3.405
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|0,03
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|0,41
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05YAYLA
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 745, 222 adet işlem
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16:04ULUUN
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 578, 047 adet işlem
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16:03XU100
Endeks 2, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 30, 443.00 milyon TL de
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16:03DARDL
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 157, 227 adet işlem
-
16:02YONGA
Yüzde -6.08 oranında düşüşle 23.18 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 704 adet işlem