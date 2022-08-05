***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052284
BIST
15:192.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 15,02
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:1917,9744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0649
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:1918,3047
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0696
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2734
15:191.032,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.032,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler15:18
|OBASE
|13,97
|5.361.686
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.973.289
|% 9,97
|
|BSOKE
|2,65
|71.249.608
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,21
|637.365.325
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|109.405.053
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.290.369
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,40
|26.535.819
|% -8,97
|
|KRPLS
|7,60
|742.263.118
|% -7,99
|
|AKSUE
|32,44
|21.898.868
|% -6,08
|
|THYAO
|56,75
|2.934.546.788
|% 2,62
|
|EKGYO
|3,47
|1.207.076.062
|% 7,43
|
|TSKB
|3,20
|1.110.764.899
|% 2,89
|
|SISE
|23,66
|1.074.581.822
|% -0,42
|
|SASA
|49,84
|1.061.863.753
|% -0,42
|
|EKGYO
|3,47
|1.207.076.062
|% 7,43
|
|TSKB
|3,20
|1.110.764.899
|% 2,89
|
|SKBNK
|2,21
|637.365.325
|% 9,95
|
|ODAS
|4,28
|839.501.315
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,11
|755.689.832
|% 2,75
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-2,48
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,06
|
|Cumhuriyet
|6.878
|6.982
|5,00
|
|Tam
|6.910
|6.961
|-29,00
|
|Yarım
|3.367
|3.403
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,06
|94,06
|-0,06
|
Seans Raporu
15:18
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15:33XU100
Endeks 2, 738 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 26, 876.00 milyon TL de
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15:33NETAS
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Yüzde 5.56 oranında artışla 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 469, 483 adet işlem
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15:31PAMEL
Yüzde 4.01 oranında artışla 181.50 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 940 adet işlem
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15:29BEYAZ
Yüzde 8.96 oranında artışla 14.23 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 966, 930 adet işlem