***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052287
BIST
15:192.739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 15,02
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:1917,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0583
|Açılış
|: 17,9830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:1918,3090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0653
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2734
15:191.032,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,80
|Açılış
|: 1.032,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,14
BIST En Aktif Hisseler15:19
|OBASE
|13,97
|5.381.426
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.973.644
|% 9,97
|
|BSOKE
|2,65
|71.823.800
|% 9,96
|
|MIATK
|41,54
|67.836.189
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|109.532.466
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.295.281
|% -9,84
|
|KRPLS
|7,62
|749.221.762
|% -7,75
|
|AKSUE
|32,22
|22.715.679
|% -6,72
|
|KZBGY
|43,50
|27.002.381
|% -6,61
|
|THYAO
|56,70
|2.952.317.174
|% 2,53
|
|EKGYO
|3,46
|1.208.265.939
|% 7,12
|
|TSKB
|3,20
|1.129.237.207
|% 2,89
|
|SISE
|23,64
|1.077.544.761
|% -0,51
|
|SASA
|49,92
|1.066.365.260
|% -0,26
|
|EKGYO
|3,46
|1.208.265.939
|% 7,12
|
|TSKB
|3,20
|1.129.237.207
|% 2,89
|
|SKBNK
|2,21
|637.397.739
|% 9,95
|
|ODAS
|4,29
|840.082.865
|% 4,13
|
|DOHOL
|4,11
|756.172.611
|% 2,75
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9610
|17,9678
|% 0,33
|
|Euro
|18,2940
|18,3090
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,7402
|21,8492
|% 0,10
|
|Frank
|18,7299
|18,8428
|% 0,25
|
|Riyal
|4,7666
|4,7905
|% 0,29
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-2,55
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,15
|
|Cumhuriyet
|6.878
|6.982
|5,00
|
|Tam
|6.911
|6.962
|-28,00
|
|Yarım
|3.367
|3.404
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,15
|20,19
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,01
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|0,00
|
Seans Raporu
15:19
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15:34GWIND
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Yüzde 5.56 oranında artışla 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 469, 483 adet işlem
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15:31PAMEL
Yüzde 4.01 oranında artışla 181.50 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 940 adet işlem