***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 14:24
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052289
BIST
15:392.731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 7,76
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
15:3917,9741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0646
|Açılış
|: 17,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
15:3918,2677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1066
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2577
15:391.025,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.025,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.024,52
BIST En Aktif Hisseler15:37
|OBASE
|13,97
|5.440.882
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.069,00
|381.122
|% 10,00
|
|RODRG
|23,38
|6.085.291
|% 9,97
|
|YUNSA
|39,48
|34.975.500
|% 9,97
|
|SKBNK
|2,21
|638.970.987
|% 9,95
|
|ASUZU
|297,00
|109.756.107
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|13.610.092
|% -9,84
|
|KZBGY
|42,50
|28.879.409
|% -8,76
|
|KRPLS
|7,55
|782.119.883
|% -8,60
|
|INTEM
|94,55
|23.018.691
|% -6,39
|
|THYAO
|56,55
|3.145.450.331
|% 2,26
|
|EKGYO
|3,49
|1.340.731.293
|% 8,05
|
|TSKB
|3,26
|1.224.326.781
|% 4,82
|
|SISE
|23,52
|1.179.962.472
|% -1,01
|
|SASA
|49,70
|1.121.789.425
|% -0,70
|
|EKGYO
|3,49
|1.340.731.293
|% 8,05
|
|TSKB
|3,26
|1.224.326.781
|% 4,82
|
|SKBNK
|2,21
|638.970.987
|% 9,95
|
|ODAS
|4,28
|891.272.270
|% 3,88
|
|DOHOL
|4,10
|778.586.332
|% 2,50
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9658
|17,9749
|% 0,37
|
|Euro
|18,2605
|18,2680
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,6260
|21,7344
|% -0,43
|
|Frank
|18,6176
|18,7298
|% -0,35
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,32
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-13,74
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,80
|
|Cumhuriyet
|6.881
|6.985
|8,00
|
|Tam
|6.909
|6.958
|-32,00
|
|Yarım
|3.366
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.700
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,96
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,02
|
|B. Petrol
|94,48
|94,48
|0,36
|