***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061285
BIST
10:193.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 54,21
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.463
En Düşük
3.428
10:1918,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2453
En Düşük
18,2142
10:1918,2525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:191.008,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.008,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ZRGYO
|4,98
|56.354.789
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,14
|9.804.730
|% 8,64
|
|TSGYO
|5,63
|30.755.157
|% 8,27
|
|SNPAM
|16,25
|370.468
|% 7,05
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,42
|3.738.653
|% -6,00
|
|AYEN
|25,10
|43.916.249
|% -5,50
|
|ATEKS
|40,94
|103.221
|% -5,01
|
|SELGD
|5,45
|232.386
|% -4,89
|
|EKGYO
|5,11
|984.071.185
|% 4,71
|
|THYAO
|75,45
|873.460.676
|% 1,00
|
|EREGL
|32,08
|717.842.554
|% 4,36
|
|KRDMD
|13,64
|583.782.553
|% 4,20
|
|AKBNK
|15,84
|520.863.941
|% 0,96
|
|EKGYO
|5,11
|984.071.185
|% 4,71
|
|YKBNK
|7,96
|519.032.144
|% 1,53
|
|KRDMD
|13,64
|583.782.553
|% 4,20
|
|AKBNK
|15,84
|520.863.941
|% 0,96
|
|HALKB
|11,52
|360.073.268
|% 1,23
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2354
|18,2403
|% 0,14
|
|Euro
|18,2424
|18,2578
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,9228
|21,0278
|% -0,21
|
|Frank
|18,6174
|18,7295
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8406
|4,8649
|% 0,11
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,29
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|1,73
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.811
|6.885
|-10,00
|
|Yarım
|3.319
|3.364
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,50
|18,52
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,06
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|0,44
|
Seans Raporu
10:17
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10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 86 artarak (% 1.90 ) 3, 799
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10:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
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10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, COSMO, AKPAZ
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10:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, TRKCM
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10:32XU100
Endeks 3, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 10, 372.00 milyon TL de