***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061288
BIST
10:193.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 54,21
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.463
En Düşük
3.428
10:1918,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2453
En Düşük
18,2142
10:1918,2525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:191.008,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,08
|Açılış
|: 1.008,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:17
|ZRGYO
|4,98
|56.354.789
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|DESA
|25,28
|9.430.372
|% 9,25
|
|TSGYO
|5,61
|28.688.011
|% 7,88
|
|SNPAM
|16,25
|370.468
|% 7,05
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,42
|3.738.653
|% -6,00
|
|ATEKS
|40,94
|103.221
|% -5,01
|
|SELGD
|5,45
|232.386
|% -4,89
|
|AYEN
|25,30
|41.413.211
|% -4,74
|
|EKGYO
|5,09
|937.037.588
|% 4,30
|
|THYAO
|75,35
|826.325.589
|% 0,87
|
|EREGL
|31,94
|657.465.711
|% 3,90
|
|KRDMD
|13,58
|541.856.830
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,76
|482.405.619
|% 0,45
|
|EKGYO
|5,09
|937.037.588
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,94
|459.568.119
|% 1,28
|
|KRDMD
|13,58
|541.856.830
|% 3,74
|
|AKBNK
|15,76
|482.405.619
|% 0,45
|
|HALKB
|11,46
|322.882.437
|% 0,70
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2354
|18,2403
|% 0,14
|
|Euro
|18,2424
|18,2578
|% 0,10
|
|Sterlin
|20,9192
|21,0241
|% -0,22
|
|Frank
|18,6113
|18,7234
|% 0,12
|
|Riyal
|4,8398
|4,8641
|% 0,09
|
|10:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.817
|6.892
|-3,00
|
|Yarım
|3.322
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.685
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|88,70
|88,70
|0,70
|
Seans Raporu
10:17
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10:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 86 artarak (% 1.90 ) 3, 799
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10:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
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10:32
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, COSMO, AKPAZ
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10:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, TRKCM
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10:32XU100
Endeks 3, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 71 üstünde . İşlem hacmi 10, 372.00 milyon TL de