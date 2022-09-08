***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061286
BIST
10:353.464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 60,98
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:3518,2506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2506
En Düşük
18,2142
10:3518,2431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:351.007,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,35
|Açılış
|: 1.007,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:33
|ZRGYO
|4,98
|56.659.371
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,72
|53.721.581
|% 8,77
|
|DESA
|25,10
|11.740.793
|% 8,47
|
|TSGYO
|5,61
|40.232.241
|% 7,88
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|AYEN
|25,52
|55.815.063
|% -3,92
|
|SANEL
|10,05
|253.195
|% -3,92
|
|GLBMD
|8,27
|6.936.886
|% -3,73
|
|TSKB
|6,58
|21.628.861
|% -3,66
|
|EKGYO
|5,09
|1.338.265.421
|% 4,30
|
|THYAO
|75,60
|1.109.606.561
|% 1,20
|
|EREGL
|32,02
|854.397.180
|% 4,16
|
|KRDMD
|13,55
|759.349.419
|% 3,51
|
|YKBNK
|7,95
|679.611.142
|% 1,40
|
|EKGYO
|5,09
|1.338.265.421
|% 4,30
|
|YKBNK
|7,95
|679.611.142
|% 1,40
|
|KRDMD
|13,55
|759.349.419
|% 3,51
|
|HALKB
|11,67
|517.900.792
|% 2,55
|
|AKBNK
|15,78
|645.646.347
|% 0,57
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2332
|18,2431
|% 0,15
|
|Euro
|18,2378
|18,2533
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,8960
|21,0007
|% -0,34
|
|Frank
|18,6123
|18,7244
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8402
|4,8645
|% 0,10
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,10
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,18
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.881
|-14,00
|
|Yarım
|3.316
|3.361
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.683
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,04
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|0,59
|
Seans Raporu
10:33
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10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 35 artarak (% 1.86 ) 3, 798
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10:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, THYAO, EREGL
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10:47XU100
Endeks 3, 464 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 79 üstünde . İşlem hacmi 14, 897.00 milyon TL de
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10:47TSGYO
Yüzde 6.73 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 882, 867 adet işlem
-
10:46VKGYO
Yüzde 5.81 oranında artışla 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 270, 190 adet işlem