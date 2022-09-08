***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 09:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061289
BIST
12:033.465
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 61,99
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
12:0318,2469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0318
|Açılış
|: 18,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2469
En Düşük
18,2142
12:0318,2561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
12:031.008,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,37
|Açılış
|: 1.008,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:01
|MTRKS
|38,14
|72.138.257
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.583.977
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,86
|32.166.314
|% 9,71
|
|PAGYO
|19,70
|106.501.080
|% 9,08
|
|HEDEF
|9,81
|36.316.085
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|TSKB
|6,38
|55.996.665
|% -6,59
|
|SANEL
|10,04
|649.535
|% -4,02
|
|ATAGY
|5,08
|1.118.014
|% -3,79
|
|EKGYO
|5,02
|2.442.246.588
|% 2,87
|
|YKBNK
|7,94
|2.343.509.367
|% 1,28
|
|THYAO
|75,75
|2.198.533.072
|% 1,41
|
|AKBNK
|15,39
|1.665.575.906
|% -1,91
|
|ASELS
|29,40
|1.391.512.476
|% 2,58
|
|EKGYO
|5,02
|2.442.246.588
|% 2,87
|
|YKBNK
|7,94
|2.343.509.367
|% 1,28
|
|AKBNK
|15,39
|1.665.575.906
|% -1,91
|
|KRDMD
|13,40
|1.314.395.705
|% 2,37
|
|ISCTR
|10,17
|975.183.036
|% -1,17
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2375
|18,2421
|% 0,15
|
|Euro
|18,2618
|18,2678
|% 0,15
|
|Sterlin
|20,9050
|21,0098
|% -0,29
|
|Frank
|18,6234
|18,7356
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,06
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|0,73
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,12
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|28,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|-41,00
|
|Yarım
|3.311
|3.348
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,60
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|0,07
|
|B. Petrol
|88,39
|88,39
|0,39
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:15GLBMD
Yüzde 4.77 oranında artışla 9.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 901, 367 adet işlem
-
12:14MPARK
Yüzde 8.55 oranında artışla 46.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 288, 560 adet işlem
-
12:13DESA
Yüzde 9.94 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 701, 298 adet işlem
-
12:12XU100
Endeks 3, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 74 üstünde . İşlem hacmi 32, 445.00 milyon TL de
-
12:11BRLSM
Yüzde 6.24 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 622, 680 adet işlem