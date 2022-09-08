***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 11:15
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061347
BIST
13:023.492
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 89,57
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.497
En Düşük
3.428
13:0218,2383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
13:0218,2769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0373
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:021.009,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.009,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler13:02
|VAKBN
|11,78
|1.193.643.571
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.142.960
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.948.710
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.620.898
|% 9,92
|
|HALKB
|12,46
|2.316.566.944
|% 9,49
|
|HEDEF
|9,81
|40.497.157
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|336.136
|% -4,76
|
|SANEL
|10,00
|929.794
|% -4,40
|
|AYEN
|25,80
|181.253.928
|% -2,86
|
|RHEAG
|2,22
|937.542
|% -2,20
|
|YKBNK
|8,19
|4.737.793.990
|% 4,46
|
|AKBNK
|16,05
|4.306.661.295
|% 2,29
|
|THYAO
|75,80
|3.290.437.158
|% 1,47
|
|EKGYO
|5,01
|2.833.351.673
|% 2,66
|
|ISCTR
|11,06
|2.524.741.785
|% 7,48
|
|YKBNK
|8,19
|4.737.793.990
|% 4,46
|
|EKGYO
|5,01
|2.833.351.673
|% 2,66
|
|AKBNK
|16,05
|4.306.661.295
|% 2,29
|
|ISCTR
|11,06
|2.524.741.785
|% 7,48
|
|HALKB
|12,46
|2.316.566.944
|% 9,49
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2307
|18,2383
|% 0,13
|
|Euro
|18,2590
|18,2769
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,9003
|21,0051
|% -0,31
|
|Frank
|18,6422
|18,7545
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8386
|4,8629
|% 0,07
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|1,64
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|2,00
|
|Cumhuriyet
|6.766
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.798
|6.856
|-39,00
|
|Yarım
|3.313
|3.349
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.677
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,57
|18,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,09
|
|B. Petrol
|87,57
|87,57
|-0,43
|