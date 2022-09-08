***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 11:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061351
BIST
11:313.447
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 43,92
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
11:3118,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2453
En Düşük
18,2142
11:3118,2536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0140
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
11:311.007,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,01
|Açılış
|: 1.007,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler11:29
|MTRKS
|38,14
|68.787.858
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.344.179
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,98
|62.744.587
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|BURCE
|38,74
|25.870.400
|% 9,37
|
|HEDEF
|9,98
|31.086.287
|% -8,44
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,06
|597.357
|% -3,82
|
|TSKB
|6,57
|44.959.889
|% -3,81
|
|ATAGY
|5,08
|1.073.911
|% -3,79
|
|EKGYO
|5,02
|1.985.605.157
|% 2,87
|
|THYAO
|75,80
|1.813.765.749
|% 1,47
|
|YKBNK
|7,87
|1.373.427.371
|% 0,38
|
|AKBNK
|15,32
|1.313.693.829
|% -2,36
|
|EREGL
|31,76
|1.219.550.132
|% 3,32
|
|EKGYO
|5,02
|1.985.605.157
|% 2,87
|
|YKBNK
|7,87
|1.373.427.371
|% 0,38
|
|KRDMD
|13,43
|1.127.699.301
|% 2,60
|
|AKBNK
|15,32
|1.313.693.829
|% -2,36
|
|HALKB
|11,52
|876.787.944
|% 1,23
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2350
|18,2442
|% 0,16
|
|Euro
|18,2386
|18,2490
|% 0,05
|
|Sterlin
|20,8811
|20,9858
|% -0,41
|
|Frank
|18,5958
|18,7079
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8381
|4,8623
|% 0,05
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-0,94
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|0,28
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.806
|6.877
|-18,00
|
|Yarım
|3.317
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,88
|0,05
|
|B. Petrol
|88,21
|88,21
|0,21
|