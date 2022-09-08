***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 11:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061355
BIST
11:323.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 42,96
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.472
En Düşük
3.428
11:3218,2460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2460
En Düşük
18,2142
11:3218,2502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
11:321.007,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 1.007,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler11:30
|PAGYO
|19,86
|87.428.544
|% 9,97
|
|DESA
|25,44
|17.424.951
|% 9,94
|
|ZRGYO
|4,98
|62.806.469
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|38,04
|69.429.044
|% 9,69
|
|HEDEF
|9,88
|32.914.605
|% -9,36
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,06
|597.357
|% -3,82
|
|TSKB
|6,58
|46.703.399
|% -3,66
|
|USAK
|3,27
|24.898.548
|% -3,54
|
|EKGYO
|4,98
|2.121.138.486
|% 2,05
|
|THYAO
|75,75
|1.976.608.123
|% 1,41
|
|YKBNK
|7,77
|1.545.567.915
|% -0,89
|
|AKBNK
|15,32
|1.313.693.829
|% -2,36
|
|EREGL
|31,72
|1.243.550.531
|% 3,19
|
|EKGYO
|4,98
|2.121.138.486
|% 2,05
|
|YKBNK
|7,77
|1.545.567.915
|% -0,89
|
|KRDMD
|13,37
|1.155.005.538
|% 2,14
|
|AKBNK
|15,32
|1.313.693.829
|% -2,36
|
|HALKB
|11,52
|898.273.225
|% 1,23
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2343
|18,2447
|% 0,16
|
|Euro
|18,2418
|18,2519
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,8836
|20,9884
|% -0,39
|
|Frank
|18,5990
|18,7111
|% 0,06
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,06
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|-1,25
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,56
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.805
|6.875
|-20,00
|
|Yarım
|3.316
|3.359
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.681
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,53
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,87
|10,88
|0,06
|
|B. Petrol
|87,52
|87,52
|-0,48
|