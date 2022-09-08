***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 11:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061352
BIST
14:273.491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 88,66
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:2718,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0263
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2419
En Düşük
18,2142
14:2718,3139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0743
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3189
En Düşük
18,2004
14:271.010,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.010,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.011,76
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:27
|VAKBN
|11,78
|1.208.518.118
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.332.821
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.213.057
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.729.099.841
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|42.835.811
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,06
|1.512.443
|% -4,17
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,76
|7.334.151.657
|% 0,45
|
|YKBNK
|8,28
|7.000.112.217
|% 5,61
|
|THYAO
|75,35
|4.275.080.703
|% 0,87
|
|ISCTR
|11,24
|3.697.926.949
|% 9,23
|
|EKGYO
|4,99
|3.164.858.713
|% 2,25
|
|YKBNK
|8,28
|7.000.112.217
|% 5,61
|
|EKGYO
|4,99
|3.164.858.713
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,76
|7.334.151.657
|% 0,45
|
|ISCTR
|11,24
|3.697.926.949
|% 9,23
|
|HALKB
|12,51
|2.729.099.841
|% 9,93
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2361
|18,2414
|% 0,14
|
|Euro
|18,3108
|18,3139
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,9809
|21,0861
|% 0,07
|
|Frank
|18,6764
|18,7889
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8375
|4,8618
|% 0,04
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|9,36
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,53
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.873
|37,00
|
|Tam
|6.807
|6.865
|-30,00
|
|Yarım
|3.317
|3.354
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.679
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,93
|10,95
|0,12
|
|B. Petrol
|88,46
|88,46
|0,46
|
Seans Raporu
14:27
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14:42XU100
Endeks 3, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 58 üstünde . İşlem hacmi 64, 166.00 milyon TL de
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