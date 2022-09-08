***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 11:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061354
BIST
13:003.490
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 86,88
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.497
En Düşük
3.428
13:0018,2480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0329
|Açılış
|: 18,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2480
En Düşük
18,2142
13:0018,2717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3009
En Düşük
18,2004
13:001.009,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,00
|Açılış
|: 1.009,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler12:54
|VAKBN
|11,78
|1.190.860.063
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.130.870
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|17.948.710
|% 9,94
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|PAGYO
|19,79
|107.998.575
|% 9,58
|
|HEDEF
|9,81
|40.363.593
|% -10,00
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|SANEL
|10,13
|766.098
|% -3,15
|
|AYEN
|25,94
|178.516.938
|% -2,33
|
|EMNIS
|46,00
|19.688
|% -2,13
|
|YKBNK
|8,19
|4.616.873.564
|% 4,46
|
|AKBNK
|15,94
|3.791.173.472
|% 1,59
|
|THYAO
|75,85
|3.236.410.943
|% 1,54
|
|EKGYO
|4,99
|2.806.822.145
|% 2,25
|
|ISCTR
|11,04
|2.399.550.458
|% 7,29
|
|YKBNK
|8,19
|4.616.873.564
|% 4,46
|
|EKGYO
|4,99
|2.806.822.145
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,94
|3.791.173.472
|% 1,59
|
|ISCTR
|11,04
|2.399.550.458
|% 7,29
|
|HALKB
|12,44
|2.290.847.898
|% 9,31
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2273
|18,2397
|% 0,14
|
|Euro
|18,2338
|18,2499
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,9030
|21,0078
|% -0,30
|
|Frank
|18,6426
|18,7550
|% 0,29
|
|Riyal
|4,8380
|4,8623
|% 0,05
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|1,12
|
|Cumhuriyet
|6.765
|6.868
|32,00
|
|Tam
|6.794
|6.854
|-41,00
|
|Yarım
|3.310
|3.348
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.676
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,59
|18,61
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|0,08
|
|B. Petrol
|87,50
|87,50
|-0,50
|