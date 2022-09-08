***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 11:20
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061356
BIST
14:293.495
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 91,96
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.503
En Düşük
3.428
14:2918,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0325
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2476
En Düşük
18,2142
14:2918,3175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0779
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3189
En Düşük
18,2004
14:291.010,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.010,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.011,76
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler14:29
|VAKBN
|11,78
|1.208.329.779
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|73.323.210
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.213.057
|% 9,94
|
|HALKB
|12,51
|2.728.148.768
|% 9,93
|
|HEDEF
|9,81
|42.832.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|DGNMO
|3,41
|23.484.801
|% -3,67
|
|AKBNK
|15,76
|7.334.151.657
|% 0,45
|
|YKBNK
|8,28
|7.000.112.217
|% 5,61
|
|THYAO
|75,35
|4.275.080.703
|% 0,87
|
|ISCTR
|11,24
|3.697.926.949
|% 9,23
|
|EKGYO
|4,99
|3.164.858.713
|% 2,25
|
|YKBNK
|8,28
|7.000.112.217
|% 5,61
|
|EKGYO
|4,99
|3.164.858.713
|% 2,25
|
|AKBNK
|15,76
|7.334.151.657
|% 0,45
|
|ISCTR
|11,24
|3.697.926.949
|% 9,23
|
|HALKB
|12,51
|2.729.099.841
|% 9,93
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2297
|18,2476
|% 0,18
|
|Euro
|18,3075
|18,3175
|% 0,43
|
|Sterlin
|20,9767
|21,0819
|% 0,05
|
|Frank
|18,6697
|18,7821
|% 0,43
|
|Riyal
|4,8379
|4,8621
|% 0,05
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|5,51
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.872
|36,00
|
|Tam
|6.805
|6.863
|-32,00
|
|Yarım
|3.316
|3.353
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.663
|1.678
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,64
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,92
|10,93
|0,11
|
|B. Petrol
|88,32
|88,32
|0,32
|