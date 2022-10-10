***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069752
BIST
14:243.586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 18,30
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:2418,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0329
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:2418,0458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0559
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:241.003,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,77
|Açılış
|: 1.003,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:24
|CRFSA
|44,32
|84.624.015
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|JANTS
|90,05
|384.001.527
|% 9,95
|
|RTALB
|8,62
|97.880.656
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.380.594
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.293.477
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|319.100
|% -7,60
|
|MARTI
|4,71
|129.480.598
|% -5,80
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|THYAO
|85,75
|3.770.019.297
|% 1,84
|
|EKGYO
|4,34
|1.789.382.737
|% 0,93
|
|SASA
|85,95
|1.744.076.576
|% -1,26
|
|SISE
|30,14
|1.509.206.193
|% 1,28
|
|ASELS
|32,00
|1.443.205.149
|% 1,65
|
|EKGYO
|4,34
|1.789.382.737
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,72
|190.796.585
|% -2,82
|
|DOHOL
|5,32
|566.141.990
|% -0,19
|
|YKBNK
|8,14
|761.505.936
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,30
|724.537.309
|% -0,60
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5795
|18,5831
|% -0,18
|
|Euro
|18,0287
|18,0458
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,4825
|20,5852
|% -0,47
|
|Frank
|18,5215
|18,6331
|% -0,65
|
|Riyal
|4,9282
|4,9530
|% -0,19
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,43
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,05
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|
Seans Raporu
14:24
daha fazla
-
14:39XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 98 artarak (% 0.36 ) 3, 929
-
14:39
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, SASA
-
14:39XU100
Endeks 3, 586 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 35, 282.00 milyon TL de
-
14:39ULUUN
Yüzde 9.81 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 983, 530 adet işlem
-
14:38COSMO
Yüzde 9.96 oranında artışla 52.10 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 380 adet işlem