***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069754
BIST
14:013.595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 27,52
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:0118,5863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0297
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:0118,0422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0595
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:011.003,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,06
|Açılış
|: 1.003,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler13:59
|KONTR
|82,50
|605.804.725
|% 10,00
|
|CRFSA
|44,32
|84.428.209
|% 9,98
|
|RTALB
|8,62
|93.686.543
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|380.141.984
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.217.927
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.715.271
|% -9,90
|
|MARTI
|4,69
|124.139.451
|% -6,20
|
|ZOREN
|4,34
|89.335.479
|% -3,56
|
|PAGYO
|18,95
|1.189.372
|% -2,97
|
|THYAO
|85,80
|3.513.642.409
|% 1,90
|
|SASA
|86,25
|1.652.875.675
|% -0,92
|
|EKGYO
|4,36
|1.438.995.507
|% 1,40
|
|SISE
|30,22
|1.406.263.249
|% 1,55
|
|PETKM
|14,55
|932.083.468
|% 0,07
|
|EKGYO
|4,36
|1.438.995.507
|% 1,40
|
|SKBNK
|1,74
|179.527.017
|% -1,69
|
|YKBNK
|8,15
|668.604.494
|% 0,12
|
|AKFGY
|3,72
|269.142.444
|% 6,59
|
|TSKB
|2,44
|160.162.157
|% -0,81
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5784
|18,5845
|% -0,17
|
|Euro
|18,0220
|18,0396
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,4931
|20,5959
|% -0,42
|
|Frank
|18,5378
|18,6495
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% -0,20
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-15,10
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,37
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.745
|6.796
|-135,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,82
|19,85
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,24
|
|B. Petrol
|97,39
|97,39
|-0,53
|