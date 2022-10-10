***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069757
BIST
16:033.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 21,65
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0318,5815
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0345
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0318,0678
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0339
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:031.002,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -12,17
|Açılış
|: 1.002,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:03
|CRFSA
|44,32
|85.820.743
|% 9,98
|
|DOKTA
|36,82
|37.352.828
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|147.275.349
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|343.293.699
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.768.648
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.929.700
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,95
|4.673.236.484
|% 2,08
|
|ASELS
|32,56
|2.439.460.903
|% 3,43
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.864.814
|% 1,16
|
|SASA
|85,55
|1.953.724.415
|% -1,72
|
|SISE
|30,28
|1.884.685.524
|% 1,75
|
|EKGYO
|4,35
|1.984.864.814
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|269.325.719
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,13
|1.011.967.771
|% -0,12
|
|DOHOL
|5,33
|624.128.621
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,71
|385.945.548
|% 6,30
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5776
|18,5815
|% -0,19
|
|Euro
|18,0509
|18,0678
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,5136
|20,6165
|% -0,32
|
|Frank
|18,5427
|18,6544
|% -0,53
|
|Riyal
|4,9269
|4,9516
|% -0,22
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-19,07
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-11,96
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.794
|-90,00
|
|Tam
|6.739
|6.790
|-141,00
|
|Yarım
|3.283
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,70
|97,70
|-0,22
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
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16:18TEKTU
Yüzde 4.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 900, 970 adet işlem
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16:15TGSAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 16.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 210, 094 adet işlem
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16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 83 artarak (% 0.56 ) 3, 189
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16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, CRFSA, BMSCH, HUNER, TRCAS, MEGAP, RTALB, COSMO, MEGAP, YAPRK
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16:14
CRFSA, RYGYO, AYES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında