***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:10
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069765
BIST
14:203.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 16,14
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:2018,5862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0298
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:2018,0434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0583
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:201.003,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,72
|Açılış
|: 1.003,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:18
|CRFSA
|44,32
|84.622.596
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|97.781.819
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|383.263.747
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.330.742
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.280.980
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|319.100
|% -7,60
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|MARTI
|4,74
|128.854.664
|% -5,20
|
|THYAO
|85,60
|3.737.989.644
|% 1,66
|
|EKGYO
|4,33
|1.757.861.768
|% 0,70
|
|SASA
|85,90
|1.738.083.086
|% -1,32
|
|SISE
|30,14
|1.494.822.447
|% 1,28
|
|ASELS
|31,96
|1.418.643.461
|% 1,52
|
|EKGYO
|4,33
|1.757.861.768
|% 0,70
|
|DOHOL
|5,33
|558.910.126
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,73
|182.360.940
|% -2,26
|
|YKBNK
|8,11
|745.708.316
|% -0,37
|
|ISCTR
|8,29
|722.126.926
|% -0,72
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5706
|18,5920
|% -0,13
|
|Euro
|18,0294
|18,0457
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,4892
|20,5920
|% -0,43
|
|Frank
|18,5226
|18,6342
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% -0,19
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,43
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,05
|
|Cumhuriyet
|6.716
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,86
|-0,20
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|
Seans Raporu
14:18
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14:34XU100
Endeks 3, 583 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 34, 893.00 milyon TL de
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14:34KRTEK
Yüzde 4.12 oranında artışla 24.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 735 adet işlem
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14:33DERIM
Yüzde 6.99 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 091, 972 adet işlem
-
14:31KRTEK
Yüzde 4.04 oranında artışla 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 703 adet işlem
-
14:30HEDEF
Yüzde 7.63 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 033, 987 adet işlem