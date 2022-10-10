***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:14
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069773
BIST
15:403.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 26,29
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4018,5838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0322
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4018,0500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0900
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,0600
En Düşük
18,0100
15:401.002,44
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -12,09
|Açılış
|: 1.002,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:40
|CRFSA
|44,32
|85.495.479
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|TRCAS
|19,11
|146.511.255
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.870.604
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.198.095
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.585.630
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,69
|132.525.768
|% -6,20
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.552.411.136
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.402.964
|% 1,16
|
|ASELS
|32,42
|1.927.065.153
|% 2,99
|
|SASA
|85,85
|1.875.406.715
|% -1,38
|
|SISE
|30,26
|1.764.366.962
|% 1,68
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.402.964
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,70
|242.786.646
|% -3,95
|
|YKBNK
|8,14
|962.452.369
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,34
|609.985.016
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,70
|370.400.518
|% 6,02
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5757
|18,5838
|% -0,17
|
|Euro
|18,0400
|18,0500
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,4850
|20,5877
|% -0,46
|
|Frank
|18,5349
|18,6465
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9249
|4,9496
|% -0,26
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-18,18
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-12,42
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.739
|6.791
|-140,00
|
|Yarım
|3.284
|3.320
|-68,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.660
|-34,00
|
|Gümüş.Ons
|19,93
|19,95
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|-0,18
|
|B. Petrol
|97,51
|97,51
|-0,41
|
Seans Raporu
15:40
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15:55DARDL
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15:54XU030
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15:54
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15:54XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 40, 929.00 milyon TL de
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15:54SODSN
Yüzde 5.00 oranında artışla 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 791 adet işlem