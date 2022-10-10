***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069777
BIST
14:203.584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 16,14
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:2018,5862
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0298
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:2018,0434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0583
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:201.003,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,76
|Açılış
|: 1.003,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:18
|CRFSA
|44,32
|84.622.596
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|97.046.921
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|382.646.364
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.330.742
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.280.980
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|319.100
|% -7,60
|
|ATSYH
|120,00
|1.160.071
|% -5,36
|
|MARTI
|4,75
|128.675.330
|% -5,00
|
|THYAO
|85,50
|3.714.442.716
|% 1,54
|
|SASA
|85,80
|1.731.894.577
|% -1,44
|
|EKGYO
|4,34
|1.718.806.180
|% 0,93
|
|SISE
|30,10
|1.485.131.982
|% 1,14
|
|ASELS
|31,94
|1.410.638.142
|% 1,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.718.806.180
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,73
|182.312.051
|% -2,26
|
|DOHOL
|5,32
|550.426.818
|% -0,19
|
|YKBNK
|8,10
|739.287.628
|% -0,49
|
|ISCTR
|8,27
|714.980.229
|% -0,96
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5761
|18,5863
|% -0,16
|
|Euro
|18,0360
|18,0518
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,4828
|20,5856
|% -0,47
|
|Frank
|18,5228
|18,6344
|% -0,64
|
|Riyal
|4,9283
|4,9530
|% -0,19
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-14,37
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-10,81
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-75,00
|
|Tam
|6.747
|6.798
|-133,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,14
|97,14
|-0,78
|
Seans Raporu
14:18
daha fazla
-
14:33DERIM
Yüzde 6.99 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 091, 972 adet işlem
-
14:31KRTEK
Yüzde 4.04 oranında artışla 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 703 adet işlem
-
14:30HEDEF
Yüzde 7.63 oranında artışla 9.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 033, 987 adet işlem
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, PGSUS
-
14:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, FROTO, THYAO