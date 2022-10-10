***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069785
BIST
14:083.591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 23,08
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
14:0818,5974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0186
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
14:0818,0409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0608
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
14:081.004,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -10,20
|Açılış
|: 1.004,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.002,29
BIST En Aktif Hisseler14:06
|CRFSA
|44,32
|84.467.476
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.160.042
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|95.851.508
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|382.321.734
|% 9,95
|
|YAPRK
|34,50
|21.257.981
|% 9,94
|
|KIMMR
|7,20
|349.085
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|45.926.915
|% -9,90
|
|MARTI
|4,67
|124.572.498
|% -6,60
|
|ISBTR
|42.610,00
|170.081
|% -4,40
|
|ZOREN
|4,31
|91.317.257
|% -4,22
|
|THYAO
|85,80
|3.596.869.696
|% 1,90
|
|SASA
|86,30
|1.695.589.559
|% -0,86
|
|EKGYO
|4,37
|1.524.472.228
|% 1,63
|
|SISE
|30,22
|1.430.771.929
|% 1,55
|
|ASELS
|32,12
|1.356.015.842
|% 2,03
|
|EKGYO
|4,37
|1.524.472.228
|% 1,63
|
|SKBNK
|1,74
|179.907.047
|% -1,69
|
|DOHOL
|5,35
|530.523.283
|% 0,38
|
|YKBNK
|8,14
|694.016.047
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,30
|681.399.729
|% -0,60
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5789
|18,5841
|% -0,17
|
|Euro
|18,0251
|18,0450
|% -0,31
|
|Sterlin
|20,4701
|20,5727
|% -0,53
|
|Frank
|18,5193
|18,6308
|% -0,66
|
|Riyal
|4,9284
|4,9531
|% -0,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-14,97
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-11,24
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.817
|-67,00
|
|Tam
|6.746
|6.797
|-134,00
|
|Yarım
|3.287
|3.323
|-65,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-33,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,84
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-0,48
|
Seans Raporu
14:06
daha fazla
-
14:21KONTR
Yüzde 9.13 oranında artışla 81.85 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 632, 935 adet işlem
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14:20RYGYO
Yüzde 5.44 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 350, 605 adet işlem
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14:19XU100
Endeks 3, 595 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 33, 015.00 milyon TL de
-
14:19AYES
Yüzde 6.27 oranında artışla 39.00 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 694 adet işlem
-
14:18GESAN
Yüzde 4.20 oranında artışla 95.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 097, 981 adet işlem