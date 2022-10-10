***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy
15:413.594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 26,23
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
15:4118,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0330
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
15:4118,0539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0478
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
15:411.002,09
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -12,44
|Açılış
|: 1.002,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler15:41
|CRFSA
|44,32
|85.367.970
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.738.255
|% 9,95
|
|ULUUN
|31,60
|342.130.503
|% 9,95
|
|TRCAS
|19,11
|146.307.409
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.285
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.567.503
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,68
|132.241.947
|% -6,40
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,90
|4.524.858.661
|% 2,02
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.106.108
|% 1,16
|
|SASA
|85,85
|1.870.930.150
|% -1,38
|
|ASELS
|32,36
|1.820.990.054
|% 2,80
|
|SISE
|30,24
|1.758.403.870
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,35
|1.950.106.108
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|236.558.815
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,12
|931.599.901
|% -0,25
|
|DOHOL
|5,34
|600.241.042
|% 0,19
|
|AKFGY
|3,70
|369.940.633
|% 6,02
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5759
|18,5830
|% -0,18
|
|Euro
|18,0369
|18,0539
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,4821
|20,5848
|% -0,47
|
|Frank
|18,5331
|18,6447
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9227
|4,9474
|% -0,30
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-16,88
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-13,59
|
|Cumhuriyet
|6.702
|6.803
|-81,00
|
|Tam
|6.731
|6.782
|-149,00
|
|Yarım
|3.280
|3.316
|-72,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.657
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,42
|97,42
|-0,50
|
Seans Raporu
15:41
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15:56EGEEN
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15:54XU030
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15:54
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15:54XU100
Endeks 3, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 40, 929.00 milyon TL de