***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.10.2022 14:14
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069775
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0313
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
18:0518,0284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0733
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
18:05995,81
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -18,72
|Açılış
|: 995,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
995,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INVEO
|19,80
|85.723.465
|% 10,00
|
|KONTR
|82,50
|1.200.681.260
|% 10,00
|
|SANEL
|10,02
|4.540.382
|% 9,99
|
|ERCB
|42,48
|94.827.931
|% 9,99
|
|DOKTA
|36,82
|53.120.730
|% 9,98
|
|MARTI
|4,50
|144.638.925
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.348.663
|% -9,90
|
|MOBTL
|2,85
|183.272.637
|% -6,25
|
|PRDGS
|4,38
|101.148.119
|% -5,40
|
|THYAO
|86,35
|6.156.561.976
|% 2,55
|
|ASELS
|32,76
|3.297.090.602
|% 4,07
|
|EKGYO
|4,33
|2.449.687.987
|% 0,70
|
|SASA
|85,60
|2.358.697.905
|% -1,67
|
|SISE
|30,06
|2.312.401.422
|% 1,01
|
|EKGYO
|4,33
|2.449.687.987
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,72
|334.071.371
|% -2,82
|
|YKBNK
|8,05
|1.437.873.828
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|535.111.354
|% 9,17
|
|DOHOL
|5,30
|744.928.158
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5816
|18,5847
|% -0,17
|
|Euro
|18,0135
|18,0284
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,4719
|20,5745
|% -0,52
|
|Frank
|18,5087
|18,6202
|% -0,72
|
|Riyal
|4,9290
|4,9538
|% -0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-27,71
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-18,23
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.705
|6.777
|-154,00
|
|Yarım
|3.267
|3.313
|-75,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.656
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|-0,39
|
|B. Petrol
|97,12
|97,12
|-0,80
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Seans Raporu
18:05
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