***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.11.2022 21:36
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077751
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,4972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0691
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,4462
18:0518,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0776
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6524
En Düşük
18,3801
18:05997,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,57
|Açılış
|: 997,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
994,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4787
|18,5070
|% -0,32
|
|Euro
|18,5244
|18,5695
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,3058
|21,4127
|% 1,16
|
|Frank
|18,6747
|18,7872
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9129
|4,9375
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-5,97
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-6,59
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.670
|6.745
|111,00
|
|Yarım
|3.250
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,84
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|97,92
|97,92
|-0,65
|
Seans Raporu
18:05
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17:58INFO
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17:55XU100
Endeks 4, 330 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 67 üstünde . İşlem hacmi 99, 767.00 milyon TL de
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17:54SAHOL
Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem