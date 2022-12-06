***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2022 23:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085012
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,6469
En Düşük
18,6020
18:0519,5551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0428
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,5551
En Düşük
19,4894
18:051.060,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,86
|Açılış
|: 1.060,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.062,08
En Düşük
1.059,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6130
|18,6452
|% 0,06
|
|Euro
|19,4849
|19,5265
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5166
|22,6295
|% -0,13
|
|Frank
|19,6877
|19,8063
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9380
|4,9627
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,10
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.138
|7.203
|3,00
|
|Yarım
|3.457
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,22
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,27
|13,31
|0,00
|
|B. Petrol
|79,69
|79,69
|-0,03
|
Seans Raporu
18:05
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