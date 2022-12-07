***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2022 11:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085118
BIST
11:314.986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -13,83
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.971
11:3118,6455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6469
En Düşük
18,6020
11:3119,5088
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0035
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,5282
En Düşük
19,4674
11:311.062,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.062,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.064,17
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler11:31
|YESIL
|4,40
|56.680.455
|% 10,00
|
|BARMA
|134,30
|332.681.729
|% 9,99
|
|EMNIS
|71,65
|4.314.405
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|13.003.030
|% 9,94
|
|ERCB
|122,90
|13.378.648
|% 9,93
|
|PRDGS
|12,47
|20.293.751
|% -7,01
|
|VKING
|12,00
|14.712
|% -6,90
|
|EUREN
|15,60
|396.503.147
|% -6,84
|
|AZTEK
|32,56
|77.793.261
|% -6,44
|
|PEKGY
|3,12
|64.260.533
|% -6,31
|
|KRDMD
|17,05
|3.349.962.794
|% -3,67
|
|THYAO
|137,50
|2.701.100.280
|% 1,40
|
|ASELS
|51,75
|2.423.981.653
|% 5,53
|
|PETKM
|18,50
|2.052.856.048
|% 2,78
|
|EREGL
|42,18
|996.586.985
|% -0,94
|
|KRDMD
|17,05
|3.349.962.794
|% -3,67
|
|PETKM
|18,50
|2.052.856.048
|% 2,78
|
|EKGYO
|7,29
|677.810.396
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,38
|755.615.097
|% 1,67
|
|TSKB
|4,00
|285.762.946
|% 0,50
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6389
|18,6455
|% 0,06
|
|Euro
|19,4996
|19,5088
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,5585
|22,6716
|% 0,06
|
|Frank
|19,7076
|19,8264
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9422
|4,9670
|% 0,03
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|1,00
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|0,88
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.151
|7.203
|3,00
|
|Yarım
|3.463
|3.521
|1,00
|
|Çeyrek
|1.737
|1.760
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|0,06
|
|B. Petrol
|79,27
|79,27
|-0,08
|
Seans Raporu
11:31
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