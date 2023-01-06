***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 12:04
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1094976
BIST
13:235.276
En Yüksek
|Değişim
|: 3,13%
|| 159,95
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
13:2318,7747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
13:2319,7423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0221
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,7065
13:231.107,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.107,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler13:23
|HKTM
|61,65
|59.394.090
|% 9,99
|
|AYES
|55,60
|799.806
|% 9,99
|
|SNKRN
|30,74
|3.178.144
|% 9,94
|
|DOKTA
|55,90
|14.580.717
|% 9,93
|
|EGGUB
|104,10
|85.041.752
|% 9,93
|
|UMPAS
|5,23
|355.813
|% -9,98
|
|UZERB
|177,70
|2.471.415
|% -8,17
|
|COSMO
|91,00
|1.138.613
|% -7,24
|
|DYOBY
|29,60
|150.595.678
|% -6,92
|
|MARTI
|5,13
|90.646.213
|% -6,39
|
|THYAO
|141,40
|6.623.231.653
|% 4,59
|
|EREGL
|40,50
|5.092.328.089
|% 1,05
|
|ASELS
|61,90
|4.964.272.102
|% 5,09
|
|EKGYO
|9,11
|3.272.533.583
|% 7,43
|
|KRDMD
|18,47
|2.691.224.885
|% 2,61
|
|EKGYO
|9,11
|3.272.533.583
|% 7,43
|
|YKBNK
|10,85
|1.812.376.473
|% 3,53
|
|KRDMD
|18,47
|2.691.224.885
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,85
|371.493.678
|% 4,40
|
|EREGL
|40,50
|5.092.328.089
|% 1,05
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7548
|18,7752
|% 0,06
|
|Euro
|19,7218
|19,7431
|% -0,11
|
|Sterlin
|22,1899
|22,3012
|% -0,44
|
|Frank
|19,8945
|20,0144
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,09
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|1,32
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-5,00
|
|Tam
|7.516
|7.576
|-12,00
|
|Yarım
|3.640
|3.703
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.826
|1.852
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|14,12
|14,14
|0,11
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|0,67
|