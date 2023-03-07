***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.03.2023 12:02
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120929
BIST
14:165.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 20,90
|Açılış
|: 5.439
|
|Önceki Kapanış
|: 5.392
|
5.498
En Düşük
5.401
14:1618,9166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0213
|Açılış
|: 19,0980
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1050
|
18,9533
En Düşük
18,8123
14:1620,1801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3097
En Düşük
20,0406
14:161.121,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.121,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.121,79
|
1.126,08
En Düşük
1.117,10
BIST En Aktif Hisseler14:14
|BLCYT
|14,85
|34.848.708
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,81
|15.540.840
|% 9,99
|
|GRSEL
|15,63
|9.187.611
|% 9,99
|
|EMKEL
|10,46
|63.454.986
|% 9,99
|
|MERIT
|36,60
|13.620.593
|% 9,98
|
|NATEN
|155,70
|176.439.196
|% -7,82
|
|ULUSE
|225,60
|571.088.078
|% -6,89
|
|RYSAS
|26,26
|19.171.686
|% -6,61
|
|UFUK
|63,60
|6.050.846
|% -5,00
|
|AFYON
|11,16
|237.797.421
|% -4,78
|
|EREGL
|44,46
|4.290.637.748
|% 0,14
|
|ASTOR
|48,30
|3.910.063.781
|% 8,98
|
|ISCTR
|13,23
|3.663.997.773
|% 2,08
|
|THYAO
|142,00
|3.445.499.832
|% -0,28
|
|YKBNK
|10,82
|3.443.182.211
|% 0,74
|
|YKBNK
|10,82
|3.443.182.211
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,23
|3.663.997.773
|% 2,08
|
|SKBNK
|2,64
|465.727.051
|% 3,13
|
|AKBNK
|18,90
|3.330.108.566
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,27
|1.116.117.945
|% -0,96
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9130
|18,9168
|% 0,11
|
|Euro
|20,1797
|20,1847
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,6591
|22,7727
|% 0,07
|
|Frank
|20,2084
|20,3301
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0246
|5,0498
|% 0,09
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|-3,18
|
|Altın Gr.
|1.121
|1.121
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|7.569
|7.684
|-31,00
|
|Tam
|7.608
|7.658
|-21,00
|
|Yarım
|3.717
|3.747
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.874
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|20,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,74
|12,76
|-0,02
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|-0,15
|