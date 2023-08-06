***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.08.2023 10:57
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181203
BIST
'
18:057.401
En Düşük
|Değişim
|: 2,48%
|| 179,06
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.427
18:0526,9140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0328
|Açılış
|: 27,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,8750
18:0529,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1435
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
18:051.685,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,10
|Açılış
|: 1.685,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.671,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYLGD
|39,82
|503.319.366
|% 10,00
|
|NTHOL
|16,83
|209.089.354
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|2.083.107
|% 10,00
|
|RNPOL
|23,10
|79.089.235
|% 10,00
|
|ETYAT
|8,91
|10.393.686
|% 10,00
|
|MACKO
|91,80
|389.357.399
|% -10,00
|
|EGEPO
|26,02
|68.998.052
|% -9,97
|
|EDIP
|15,56
|57.952.514
|% -9,95
|
|IZFAS
|9,97
|16.176.315
|% -9,94
|
|CVKMD
|314,10
|1.059.593.256
|% -9,85
|
|THYAO
|248,80
|14.904.409.407
|% 5,87
|
|ASTOR
|112,00
|6.116.968.463
|% -1,06
|
|EREGL
|41,14
|5.283.757.995
|% 1,83
|
|KONTR
|247,00
|4.788.029.967
|% -1,87
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,86
|4.424.184.610
|% 0,00
|
|YKBNK
|14,46
|4.751.088.780
|% 2,84
|
|ISCTR
|16,06
|4.402.596.271
|% 4,56
|
|CEMAS
|3,25
|583.433.910
|% 4,17
|
|SKBNK
|3,09
|536.237.441
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9113
|26,9140
|% -0,12
|
|Euro
|29,6355
|29,6666
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,2858
|34,4577
|% 0,39
|
|Frank
|30,7927
|30,9782
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1706
|7,2066
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|8,78
|
|Altın Gr.
|1.685
|1.685
|9,00
|
|Cumhuriyet
|11.409
|11.419
|43,00
|
|Tam
|10.985
|11.080
|-24,00
|
|Yarım
|5.497
|5.566
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.783
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,48
|20,51
|0,07
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|0,91
|
Seans Raporu
18:05
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17:59AKCNS
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : USAK, BIENY, KTLEV, MIPAZ, GLBMD, GOLTS, ISYAT, QNBFL, KLSER, RAYSG