***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 16:07
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192622
BIST
'
17:318.288
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 106,07
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
17:3126,8374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0214
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:3128,7805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0120
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:311.654,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.654,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:29
|MAGEN
|57,20
|108.809.179
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.896.850
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|ISBTR
|112.538,20
|900.306
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|429.562.736
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|96.677.240
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|358.477.393
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|768.583.676
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|85.534.649
|% -9,97
|
|EREGL
|48,06
|8.702.506.164
|% 3,44
|
|ISCTR
|24,02
|6.460.944.476
|% -2,20
|
|EKGYO
|9,66
|6.174.699.736
|% 4,55
|
|ASELS
|42,06
|5.662.505.072
|% 2,14
|
|THYAO
|243,70
|4.902.480.136
|% -0,53
|
|EKGYO
|9,66
|6.174.699.736
|% 4,55
|
|ISCTR
|24,02
|6.460.944.476
|% -2,20
|
|PETKM
|21,24
|4.674.614.649
|% 4,02
|
|YKBNK
|17,01
|3.564.179.275
|% 0,71
|
|ZOREN
|4,86
|1.013.354.355
|% 0,62
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8297
|26,8361
|% 0,07
|
|Euro
|28,7572
|28,7825
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,3246
|33,4918
|% -0,32
|
|Frank
|29,9125
|30,0927
|% -0,19
|
|Riyal
|7,1318
|7,1676
|% 0,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.920
|1.921
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|3,02
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.992
|11.081
|-30,00
|
|Yarım
|5.513
|5.562
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.781
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,82
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,49
|90,49
|-0,11
|