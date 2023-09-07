***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 16:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192637
BIST
'
17:338.288
En Düşük
|Değişim
|: 1,30%
|| 105,95
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
17:3326,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0206
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:3328,7762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0077
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:331.654,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.654,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:33
|AVTUR
|8,14
|19.620.022
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|108.809.179
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|96.845.249
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|429.971.322
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|358.995.118
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|769.025.586
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|85.715.630
|% -9,97
|
|EREGL
|48,12
|8.790.341.912
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,08
|6.489.229.332
|% -1,95
|
|EKGYO
|9,71
|6.279.311.125
|% 5,09
|
|ASELS
|42,10
|5.670.939.324
|% 2,23
|
|THYAO
|243,60
|4.931.982.368
|% -0,57
|
|EKGYO
|9,71
|6.279.311.125
|% 5,09
|
|ISCTR
|24,08
|6.489.229.332
|% -1,95
|
|PETKM
|21,32
|4.714.787.710
|% 4,41
|
|ZOREN
|4,87
|1.024.317.731
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,03
|3.571.350.476
|% 0,83
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8299
|26,8366
|% 0,08
|
|Euro
|28,7546
|28,7762
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,3181
|33,4852
|% -0,34
|
|Frank
|29,8997
|30,0798
|% -0,23
|
|Riyal
|7,1314
|7,1672
|% 0,06
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|2,52
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.989
|11.074
|-37,00
|
|Yarım
|5.511
|5.558
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,42
|90,42
|-0,18
|
Seans Raporu
17:33
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17:48KCAER
Yüzde 5.47 oranında artışla 26.22 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 542, 553 adet işlem
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Yüzde 9.98 oranında artışla 92.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 795, 880 adet işlem
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 42 artarak (% 0.73 ) 8, 766
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17:46XU100
Endeks 8, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 127, 811.00 milyon TL de
-
17:46GOZDE
Yüzde 7.26 oranında artışla 25.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 686, 008 adet işlem