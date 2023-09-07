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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.09.2023 16:13
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192640


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BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVTUR 8,14 19.620.022 % 10,00  
ULAS 22,44 28.970.722 % 10,00  
MAGEN 57,20 108.809.179 % 10,00  
KSTUR 594,00 926.640 % 10,00  
YONGA 54,45 2.480.143 % 10,00  
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17:33 Alış Satış %  
Dolar 26,8299 26,8366 % 0,08  
Euro 28,7546 28,7762 % 0,03  
Sterlin 33,3181 33,4852 % -0,34  
Frank 29,8997 30,0798 % -0,23  
Riyal 7,1314 7,1672 % 0,06  
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17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 1,18  
Altın Gr. 1.654 1.655 2,52  
Cumhuriyet 11.238 11.408 -15,00  
Tam 10.989 11.074 -37,00  
Yarım 5.511 5.558 -19,00  
Çeyrek 2.747 2.779 -9,00  
Gümüş.Ons 22,91 22,95 -0,24  
Gümüş Gr. 19,77 19,80 -0,19  
B. Petrol 90,42 90,42 -0,18  
Seans Raporu 17:33
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