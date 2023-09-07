***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 16:17
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192651
BIST
'
17:358.286
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 104,19
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
17:3526,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0234
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:3528,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0122
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:351.654,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.654,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:33
|MAGEN
|57,20
|109.201.057
|% 10,00
|
|AVTUR
|8,14
|19.860.510
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|TATEN
|76,50
|430.120.727
|% -10,00
|
|OFSYM
|101,70
|96.872.403
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|359.278.672
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|769.214.740
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|85.990.734
|% -9,97
|
|EREGL
|48,24
|8.872.732.669
|% 3,83
|
|ISCTR
|24,26
|6.615.150.219
|% -1,22
|
|EKGYO
|9,64
|6.337.457.292
|% 4,33
|
|ASELS
|42,22
|5.702.308.597
|% 2,53
|
|THYAO
|244,30
|4.978.959.853
|% -0,29
|
|EKGYO
|9,64
|6.337.457.292
|% 4,33
|
|ISCTR
|24,26
|6.615.150.219
|% -1,22
|
|PETKM
|21,26
|4.762.565.983
|% 4,11
|
|YKBNK
|17,14
|3.694.134.112
|% 1,48
|
|ZOREN
|4,87
|1.025.591.475
|% 0,83
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8299
|26,8366
|% 0,08
|
|Euro
|28,7546
|28,7762
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,3355
|33,5027
|% -0,28
|
|Frank
|29,9022
|30,0823
|% -0,22
|
|Riyal
|7,1322
|7,1680
|% 0,07
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|0,95
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|2,59
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.990
|11.076
|-35,00
|
|Yarım
|5.512
|5.559
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.748
|2.779
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,79
|19,81
|-0,18
|
|B. Petrol
|90,42
|90,42
|-0,18
|
Seans Raporu
17:33
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17:48KCAER
Yüzde 5.47 oranında artışla 26.22 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 542, 553 adet işlem
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Yüzde 9.98 oranında artışla 92.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 795, 880 adet işlem
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17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 42 artarak (% 0.73 ) 8, 766
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17:46XU100
Endeks 8, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 127, 811.00 milyon TL de
-
17:46GOZDE
Yüzde 7.26 oranında artışla 25.10 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 686, 008 adet işlem