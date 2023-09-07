***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.09.2023 16:22
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192666
BIST
'
17:358.286
En Düşük
|Değişim
|: 1,27%
|| 104,19
|Açılış
|: 8.218
|
|Önceki Kapanış
|: 8.182
|
8.218
En Yüksek
8.314
17:3526,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0234
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
27,2329
En Düşük
26,7332
17:3528,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0122
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0760
En Düşük
28,6883
17:351.654,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.654,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,16
|
1.679,32
En Düşük
1.648,15
BIST En Aktif Hisseler17:35
|AVTUR
|8,14
|20.191.605
|% 10,00
|
|MAGEN
|57,20
|109.210.037
|% 10,00
|
|ULAS
|22,44
|28.970.722
|% 10,00
|
|KSTUR
|594,00
|926.640
|% 10,00
|
|YONGA
|54,45
|2.480.143
|% 10,00
|
|OFSYM
|101,70
|97.201.097
|% -10,00
|
|TATEN
|76,50
|431.039.262
|% -10,00
|
|IZENR
|59,00
|360.233.587
|% -9,99
|
|ENERY
|206,50
|769.725.621
|% -9,98
|
|ISKPL
|11,02
|86.038.241
|% -9,97
|
|EREGL
|48,14
|8.967.358.066
|% 3,62
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ASELS
|42,16
|5.757.061.250
|% 2,38
|
|THYAO
|244,10
|5.051.617.936
|% -0,37
|
|EKGYO
|9,59
|6.422.079.311
|% 3,79
|
|ISCTR
|24,16
|6.763.924.893
|% -1,63
|
|PETKM
|21,16
|4.817.034.709
|% 3,62
|
|YKBNK
|17,11
|3.858.722.530
|% 1,30
|
|ZOREN
|4,86
|1.037.855.960
|% 0,62
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8357
|26,8394
|% 0,09
|
|Euro
|28,7596
|28,7807
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,3314
|33,4986
|% -0,30
|
|Frank
|29,9042
|30,0844
|% -0,21
|
|Riyal
|7,1319
|7,1677
|% 0,07
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|1,18
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.655
|2,52
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|10.989
|11.074
|-37,00
|
|Yarım
|5.511
|5.558
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.747
|2.779
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,95
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|-0,19
|
|B. Petrol
|90,42
|90,42
|-0,18
|
Seans Raporu
17:35
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-
17:49SAYAS
Yüzde 5.88 oranında artışla 81.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 955, 834 adet işlem
-
17:48KCAER
Yüzde 5.47 oranında artışla 26.22 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 542, 553 adet işlem
-
17:47KMPUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 92.05 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 795, 880 adet işlem
-
17:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 42 artarak (% 0.73 ) 8, 766
-
17:46XU100
Endeks 8, 286 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 127, 811.00 milyon TL de