***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 17:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202699
BIST
'
17:168.278
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -186,45
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
17:1627,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1263
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:1629,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0389
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:161.645,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 20,06
|Açılış
|: 1.645,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:14
|FORTE
|93,50
|643.144.887
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|420.084.228
|% 10,00
|
|DMRGD
|19,91
|28.125.463
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.010.334
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|37.838.613
|% 10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|ATATP
|60,10
|44.696.740
|% -9,49
|
|COSMO
|173,90
|123.514.498
|% -9,33
|
|FENER
|112,50
|711.335.357
|% -9,27
|
|ASELS
|43,22
|7.422.611.664
|% 5,62
|
|TUPRS
|150,00
|5.966.022.865
|% 1,56
|
|THYAO
|229,80
|5.449.439.749
|% -3,61
|
|PETKM
|23,60
|4.186.316.446
|% 2,16
|
|EREGL
|43,86
|3.578.443.358
|% -2,40
|
|ZOREN
|6,28
|3.037.312.760
|% -8,05
|
|EKGYO
|8,33
|2.325.665.647
|% -3,59
|
|IHLAS
|1,31
|308.907.251
|% -5,07
|
|PETKM
|23,60
|4.186.316.446
|% 2,16
|
|ASELS
|43,22
|7.422.611.664
|% 5,62
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6964
|27,7036
|% 0,46
|
|Euro
|29,2439
|29,2571
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,7243
|33,8934
|% 0,23
|
|Frank
|30,4297
|30,6130
|% 0,80
|
|Riyal
|7,3630
|7,3999
|% 0,43
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|17,52
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|19,54
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.131
|11.237
|230,00
|
|Yarım
|5.583
|5.636
|116,00
|
|Çeyrek
|2.783
|2.818
|58,00
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,30
|0,13
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|3,03
|
Seans Raporu
17:14
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