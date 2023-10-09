***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 17:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202703
BIST
'
17:168.278
En Düşük
|Değişim
|: -2,20%
|| -186,45
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
17:1627,7034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1263
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:1629,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0389
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:161.645,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 19,86
|Açılış
|: 1.645,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DMRGD
|19,91
|28.237.019
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|644.705.121
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.549.383
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.168.254
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|37.838.613
|% 10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|FENER
|112,10
|719.757.628
|% -9,60
|
|COSMO
|173,60
|128.082.200
|% -9,49
|
|NATEN
|383,00
|137.335.085
|% -8,92
|
|ASELS
|42,90
|7.622.140.552
|% 4,84
|
|TUPRS
|149,60
|6.093.545.803
|% 1,29
|
|THYAO
|229,20
|5.555.305.706
|% -3,86
|
|PETKM
|23,38
|4.344.480.994
|% 1,21
|
|EREGL
|43,70
|3.691.469.840
|% -2,76
|
|ZOREN
|6,28
|3.045.862.446
|% -8,05
|
|EKGYO
|8,30
|2.393.247.922
|% -3,94
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,38
|4.344.480.994
|% 1,21
|
|ASELS
|42,90
|7.622.140.552
|% 4,84
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6969
|27,7034
|% 0,46
|
|Euro
|29,2495
|29,2644
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,7262
|33,8954
|% 0,23
|
|Frank
|30,4324
|30,6157
|% 0,81
|
|Riyal
|7,3624
|7,3994
|% 0,42
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,28
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|18,02
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.120
|11.224
|217,00
|
|Yarım
|5.577
|5.629
|109,00
|
|Çeyrek
|2.780
|2.815
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,24
|19,26
|0,09
|
|B. Petrol
|87,21
|87,21
|2,63
|