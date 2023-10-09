***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.10.2023 17:12
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1202705
BIST
'
17:188.281
En Düşük
|Değişim
|: -2,18%
|| -184,33
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
17:1827,7156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1385
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
17:1829,2573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0318
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
17:181.645,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 19,86
|Açılış
|: 1.645,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DMRGD
|19,91
|28.198.692
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|422.146.545
|% 10,00
|
|FORTE
|93,50
|643.749.084
|% 10,00
|
|MRSHL
|926,20
|170.075.168
|% 10,00
|
|TETMT
|2.696,80
|37.838.613
|% 10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.661.741
|% -10,00
|
|KENT
|406,80
|3.403.672
|% -9,96
|
|COSMO
|173,00
|127.601.125
|% -9,80
|
|FENER
|112,30
|718.519.573
|% -9,44
|
|ATATP
|60,35
|45.664.754
|% -9,11
|
|ASELS
|42,88
|7.561.155.909
|% 4,79
|
|TUPRS
|149,80
|6.062.924.163
|% 1,42
|
|THYAO
|229,70
|5.505.542.785
|% -3,65
|
|PETKM
|23,38
|4.296.599.967
|% 1,21
|
|EREGL
|43,82
|3.655.068.949
|% -2,49
|
|ZOREN
|6,28
|3.045.862.446
|% -8,05
|
|EKGYO
|8,31
|2.382.534.839
|% -3,82
|
|IHLAS
|1,29
|318.448.629
|% -6,52
|
|PETKM
|23,38
|4.296.599.967
|% 1,21
|
|ASELS
|42,88
|7.561.155.909
|% 4,79
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6969
|27,7034
|% 0,46
|
|Euro
|29,2495
|29,2644
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,7228
|33,8919
|% 0,22
|
|Frank
|30,4309
|30,6142
|% 0,80
|
|Riyal
|7,3629
|7,3998
|% 0,43
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,23
|
|Altın Gr.
|1.644
|1.644
|18,78
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.126
|11.229
|222,00
|
|Yarım
|5.580
|5.632
|112,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.816
|56,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,30
|19,32
|0,15
|
|B. Petrol
|87,27
|87,27
|2,69
|