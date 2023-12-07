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***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

07.12.2023 14:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223565


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BIST En Aktif Hisseler16:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 97,90 256.438.716 % 10,00  
IZFAS 11,11 121.316.516 % 10,00  
MRSHL 2.202,00 301.488.023 % 9,99  
ALFAS 104,20 667.494.190 % 9,92  
EKOS 43,86 877.180.916 % 9,87  
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16:39 Alış Satış %  
Dolar 28,9312 28,9370 % 0,09  
Euro 31,2700 31,2859 % 0,48  
Sterlin 36,2680 36,4498 % 0,20  
Frank 32,9068 33,1050 % 0,01  
Riyal 7,6909 7,7295 % 0,08  
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16:39 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,98 24,01 % 0,66  
Platin 910,10 912,32 % 0,66  
Paladyum 985,59 991,76 % 0,66  
Brent Pet. 75,22 75,22 % 0,66  
Altın Ons 2.038,81 2.039,15 % 0,66  
Seans Raporu 16:39
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