***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.12.2023 14:16
***EPY*** DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223569
BIST
'
16:397.769
En Düşük
|Değişim
|: -1,10%
|| -86,42
|Açılış
|: 7.868
|
|Önceki Kapanış
|: 7.855
|
7.747
En Yüksek
7.885
16:3928,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 28,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9600
|
28,9455
En Düşük
28,8338
16:3931,2859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1491
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,2859
En Düşük
31,0844
16:391.894,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.894,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,85
|
1.894,53
En Düşük
1.877,88
BIST En Aktif Hisseler16:37
|ATATP
|97,90
|256.438.716
|% 10,00
|
|IZFAS
|11,11
|121.316.516
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|301.488.023
|% 9,99
|
|ALFAS
|104,20
|667.494.190
|% 9,92
|
|EKOS
|43,86
|877.180.916
|% 9,87
|
|QNBFL
|694,50
|4.231.976
|% -9,98
|
|DAPGM
|28,94
|209.516.845
|% -9,96
|
|UFUK
|115,00
|3.968.655
|% -9,95
|
|ICBCT
|17,10
|190.939.387
|% -9,95
|
|SAMAT
|62,45
|77.282.505
|% -9,95
|
|THYAO
|249,60
|5.072.948.740
|% -0,66
|
|TUPRS
|150,00
|3.007.383.046
|% 0,07
|
|YKBNK
|19,44
|2.927.215.388
|% -4,80
|
|ASTOR
|104,40
|2.374.593.528
|% 2,86
|
|AKBNK
|35,00
|2.209.441.845
|% -4,11
|
|EKGYO
|7,41
|1.669.384.832
|% 0,41
|
|YKBNK
|19,44
|2.927.215.388
|% -4,80
|
|ISCTR
|21,94
|2.073.626.424
|% -3,18
|
|ODAS
|9,93
|828.904.942
|% -1,78
|
|ZOREN
|4,78
|350.407.117
|% -0,83
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9337
|28,9389
|% 0,09
|
|Euro
|31,2586
|31,2752
|% 0,44
|
|Sterlin
|36,2680
|36,4498
|% 0,20
|
|Frank
|32,9068
|33,1050
|% 0,01
|
|Riyal
|7,6909
|7,7295
|% 0,08
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,98
|24,01
|% 0,66
|
|Platin
|906,65
|909,45
|% 0,66
|
|Paladyum
|984,10
|989,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,13
|75,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,15
|2.039,49
|% 0,66
|